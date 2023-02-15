В небе над Киевом жители заметили неизвестный летающий объект. Он был снят очевидцами в темное время суток на левом берегу столицы.

Официально пока не прокомментировали данный случай.

Ранее мы писали, что история с появлением неопознанных летающих объектов (шаров) над Украиной началась еще в минувшее воскресенье. 12 февраля такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них сообщали в Воздушных силах ВСУ, но изначально их принимали за "Шахиды". Позже информация не подтвердилась.

Во вторник, 14 февраля, в воздушном пространстве Украины обнаружили шары с угловыми отражателями, запущенные Россией. По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО наблюдает за этими целями, они движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью.

Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения ПВО, как ложную цель, сообщил Игнат. По его словам, шары перемещаются под действием силы ветра и способны залетать в другие страны.

Так, в небе над Румынией вчера засекли метеозонд, но сбить его не удалось. Истребители не заметили цель при подлете.