В небе над Румынией засекли метеозонд. При этом сбить его не удалось, поскольку истребители не заметили цель при подлете.

Об этом сообщает минобороны Румынии.

Объект был обнаружен днем 14 февраля на высоте 11 км.

Известно, что это "небольшая воздушная цель", которую описывают как "воздушный шар" и что она "подобна метеозонду".

"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти, около 12:40, направляясь в район сообщения о воздушной цели.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых РЛС. Самолеты продержались в этом районе около 30 минут, для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу", - говорится в заявлении минобороны Румынии.

Напомним, сегодня в воздушном пространстве Украины обнаружили шары с угловыми отражателями. Как считают в ВСУ они были запущены противником для разведки, отвлечения ПВО и в качестве ложной цели.

При этом в Воздушных силах ВСУ допустили, что передвигаясь под действием силы ветра, такие шары могут залетать и в другие страны.

Ранее, по словам главы ВСУ Валерия Залужного, российские "Калибры" вошли в пространство Молдовы и Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пролетевшие над Румынией и Молдовой российские ракеты "вызовом НАТО", однако в Румынии тогда не подтвердили, что российская ракета зашла в ее воздушное пространство.