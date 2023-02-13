Соединенные Штаты сбили уже четыре летающих объекта в небе над Северной Америкой, которые, по мнению главы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), могут иметь внеземное происхождение.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание анализирует, что о них известно и как им удалось прорвать противовоздушную оборону.

Первым объектом, сбитым 4 февраля у побережья Южной Каролины, был китайский воздушный шар, оснащенный средствами наблюдения, который несколько дней дрейфовал над Штатами. Он весил больше тонны, был оснащен гондолой размером с три автобуса, несколькими антеннами и большими солнечными панелями.

Китай заявил, что аэростат проводил исследование погоды.

В субботу над территорией Канады (Юкон) силами США был сбит "высотный воздушный объект" без системы движения или управления. Канада описала его как цилиндрический объект, меньший по габаритам чем первый воздушный шар. В этот раз про причастность Китая уже официально не заявлялось.

В тот же день подобный объект сбили над Аляской. Официальные лица говорят, что второй и третий объекты были размером с небольшой легковой автомобиль, летели на высоте около 12,2 тыс. метров и представляли угрозу для гражданского населения.

В воскресенье был уничтожен неопознанный объект, летающий над озером Гурон в Мичигане. Его описывают как восьмиугольную конструкцию со свисающими струнами. Он представлял опасность для гражданской авиации, поскольку летел на высоте около 6 тыс. метров.

В море уже удалось найти обломки первого объекта для дальнейшего анализа ФБР, а вот поиски остальных пока не дали результата из-за сложных погодных условий.

По данным The Guardian, в ВВС США не считают три последние объекта воздушными шарами и пока вообще не могут определить, как они находились в воздухе.

Вашингтон заявляет, что эти объекты были частью "флотилии", которая охватила пять континентов. Источники говорят, что раньше разведка США и Канады почти не принимала во внимание поступающую информацию о медленно движущихся объектах, концентрируясь на угрозе ракет, поэтому они смогли беспрепятственно войти в воздушное пространство Северной Америки.

Притом оказалось, что как минимум три таких воздушных шара уже пролетали над Штатами во времена президентства Трампа и ранее еще один - уже при Байдене.

На данный момент Китай обвиняют в запуске только первого объекта. Аналитики полагают, что эта ситуация может стать началом крупной китайской операции по наблюдению за иностранными войсками в преддверии возможного конфликта вокруг Тайваня в ближайшие годы.

США уже отменили визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и ввели санкции в отношении шести китайских организаций, которые, как считается, курируют программы военных разведывательных аэростатов.

Пекин осудил уничтожение первого воздушного шара, заявив, что это "серьезно нарушает международную практику", и оставил за собой право "использовать необходимые средства для решения подобных ситуаций".

Также в китайском МИД заявили, что американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве КНР с 1 января 2022 года.