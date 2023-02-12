Трюдо сообщил о сбитии объекта. Фото: facebook.com/JustinPJTrudeau

Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны.

Об этом в субботу, 11 февраля, написал в своем Твиттере канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Неопознанный объект был замечен в воздушном пространстве над Канадой ранее этим же днем, 11 февраля. 

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. Силы Североамериканского командования воздушно-космической обороны сбили объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", - написал Трюдо.

По его словам, теперь канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта. 

Также премьер добавил, что днем разговаривал с президентом США Джо Байденом. По данным СМИ, политики в беседе обсудили инцидент с неизвестным объектом.

Скриншот из Твиттера Джастина Трюдо 
В сети появилось видео пролета сбитого позже над Юконом объекта. 

Напомним, в начале февраля Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.
 
А 10 февраля военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска.  

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