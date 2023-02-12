Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны.

Об этом в субботу, 11 февраля, написал в своем Твиттере канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Неопознанный объект был замечен в воздушном пространстве над Канадой ранее этим же днем, 11 февраля.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. Силы Североамериканского командования воздушно-космической обороны сбили объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", - написал Трюдо.

По его словам, теперь канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта.

Также премьер добавил, что днем разговаривал с президентом США Джо Байденом. По данным СМИ, политики в беседе обсудили инцидент с неизвестным объектом.



В сети появилось видео пролета сбитого позже над Юконом объекта.

Напомним, в начале февраля Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.



А 10 февраля военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска.