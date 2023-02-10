Военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска.

Об этом сообщил на брифинге 10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби заявил, что пока не установлены принадлежность и назначение аппарата, но он был намного меньше и проще, чем китайский аэростат, сбитый ранее над Атлантикой. Американская сторона считает, что он был беспилотным, об этом можно судить по записи с истребителя.

"Могу подтвердить, что Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушном пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 километров - Ред.) и представлял определённую опасность для гражданской авиации. Он вошел в наши территориальные воды, эти воды сейчас замерзли. Истребитель Северного командования вооруженных сил США сбил объект в течение последнего часа", — сказал Кирби.

По его словам, у объекта не было возможности маневрировать, он летел "по прихоти ветра".

Летательный аппарат был сбит по поручению президента США Джо Байдена. Его обломки упали на лёд в территориальных водах США.

Напомним, в начале февраля Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.

После этого инцидента глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ из-за происшествия с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином.