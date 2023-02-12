За последние два дня над Северной Америкой было сбито два неопознанных летающих объекта - над Аляской и Канадой. В обоих случаях это сделано силами ВВС США по личному приказу президента Джо Байдена.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, о действиях в канадском воздушном пространстве была договоренность с правительством этой страны в рамках Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Военные пока отказываются говорить, что конкретно было сбито в последние дни на севере, кому принадлежало и для чего предназначалось. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер полагает, что объекты, сбитые над Аляской и Канадой, представляют собой воздушные шары, только меньшие, чем китайский аэроста, который был перехвачен над Атлантикой.

Напомним, 10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военные США сбили неизвестный аэростат, который вошел в американское воздушное пространство над штатом Аляска. По его словам, у объекта не было возможности маневрировать, он летел "по прихоти ветра".

А накануне над Канадой с помощью истребителя сбили неизвестный летательный объект. По словам премьера страны Джастина Трюдо, канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта.