В Китайском МИД отреагировали на ситуацию с аэростатами КНР в небе над Соединенными Штатами Америки.

Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

В ответ на обвинения США, там заявляют, что американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве КНР с 1 января 2022 года.

Напомним, в США сбили 3 летающих объекта.

Сегодня глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) ван Хёрк допустил, что сбитые над США объекты имеют внеземное происхождение. При этом он признал, что американские военные в настоящее время не могут точно сказать, за счет чего эти объекты держатся в воздухе. По его словам, три сбитых за последнюю неделю объекта были "похожи по размеру и скорости перемещения".

Вместе с тем, неопознанный летающий объект позже заметили в Китае.

Также вчера сообщалось, что над Канадой с помощью истребителя сбили неизвестный летательный объект. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта.