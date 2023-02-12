После серии пролетов китайских воздушных шаров над США сегодня неопознанный летающий объект появился и в небе Китая. Его заметили в китайской провинции Шаньдун на востоке страны и теперь готовятся сбить.

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на Управление по морским делам города Циндао.

Объект был замечен в акватории прибрежного города Жичжао в провинции.

Находящимся в этом районе рыболовецким судам было направлено соответствующее уведомление с указанием соблюдать осторожность.

Напомним, в Белом доме сообщили, что за последние два дня над Северной Америкой было сбито еще два неопознанных летающих объекта - над Аляской и Канадой. В обоих случаях это было сделано силами ВВС США по личному приказу президента Джо Байдена.

Ранее истребитель США сбил китайский воздушный шар у побережья штата Северная Каролина. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил уничтожение объекта и заявил, что аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США, расположенными на континентальной части.

Остин добавил, что, в соответствии с указом Байдена, Министерство обороны разработало вариант безопасного поражения аэростата, внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.