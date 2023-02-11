Китай намерен утроить свои запасы ядерных боеголовок до 900 к 2035 году, сообщили японскому агентству Kyodo собственные источники. Причина - ожидание дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.

По словам китайских специалистов, план, разработанный Народно-освободительной армией Китая, уже был одобрен Си Цзиньпином.

Ожидается, что увеличение количества ядерных боеголовок пройдет в два этапа. Сначала, к 100-летию основания НОАК в 2027 году, оно будет доведено до 550. К 2035 году арсенал предполагается расширить до 900 единиц.

В прошлом году США прогнозировали, что Китай намерен увеличить свой запас ядерных боеголовок еще более существенно - до 1500 к 2035 году, когда он намеревается завершить модернизацию своих вооруженных сил.

Некоторые эксперты по иностранным делам предупреждают, что, если Китай достигнет таких показателей, то может отказаться от нынешней политики "не применять первым ядерное оружие", пишет японское информагентство.

Как писала "Страна", 4 февраля в Пентагоне заявили, что сбили китайский аэростат, который наблюдал за стратегическими объектами США.

В Китае осудили такое решение американцев, заявив, что гражданский беспилотный аэростат вошёл в США из-за форс-мажора.