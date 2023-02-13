Глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) ван Херк допустил, что сбитые над США объекты имеют внеземное происхождение.

Выводы по этому поводу должны сделать разведслужбы, сказал глава NORAD.

"Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это (имеют ли объекты внеземное происхождение - Ред.). Я ничего не исключаю на текущий момент. Мы продолжаем оценивать каждую угрозу или потенциальную угрозу, неизвестные объекты, которые приближаются к Северной Америке, и пытаемся идентифицировать их", - сказал генерал.

При этом он признал, что американские военные в настоящее время не могут точно сказать, за счет чего эти объекты держатся в воздухе. "Я не стану характеризовать их как воздушные шары. Мы не просто так называем их объектами. Конечно, в случае с китайским шаром-разведчиком это, очевидно, был воздушный шар. Это объекты, и я не могу отнести их к какой-либо категории с точки зрения того, за счет чего они держатся в воздухе. Внутри этой структуры может находиться и шар, наполненный газом, или же у них может быть какая-то система тяги. Но очевидно, что они способны держаться в воздухе", - сказал Ван Херк.

"То, что мы видим, - это очень, очень маленькие объекты, у которых очень маленькая эффективная площадь отражения с точки зрения обнаружения их радарами", - сказал он, подчеркнув, что речь идет "об очень медленных объектах, которые, если хотите, движутся со скоростью ветра". "И для летчиков очень, очень сложно на той высоте, где они действуют, дать нам то, что можно было бы считать основанным на фактах и научным описанием увиденного. И поэтому я тоже воздержусь от того, чтобы вам об этом говорить", - заявил глава NORAD.

По его словам, все три сбитых за последнюю неделю объекта были "похожи по размеру и скорости перемещения". "Что касается конкретной их формы, то нам надо заполучить их в руки, чтобы изучить степень схожести деталей, формы, то, каким образом они взлетают, есть ли у них двигатель. Все это только предстоит установить", - сказал генерал.

При этом, по словам помощника министра обороны США по Западному полушарию Мелиссы Далтон, все три объекта явным образом отличались от сбитого 4 февраля китайского аэростата.

"Шар-разведчик из КНР, конечно, отличался от них в том плане, что мы точно знали, что он собой представлял", - заявила она.

Напомним, что ранее над Канадой с помощью истребителя сбили неизвестный летательный объект.

Также в начале февраля американский истребитель сбил китайский аэростат размером с три автобуса.