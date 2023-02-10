В США снова отрицают причастность к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" и считают свои объяснения на этот счет заслуживающими доверия.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс назвал версию публициста Сеймура Херша о водолазах ВМС США и газопроводах "совершенным и полнейшим нонсенсом".

Прайса попросили уточнить, контактировал ли Госдеп с послами ФРГ или Норвегии, или с другими союзниками и партнерами на тему "Северных потоков" после выхода статьи Херша.

"Для нас было бы нетипично контактировать с союзниками и партнерами по поводу чего-то, что является совершенным и полнейшим нонсенсом и должно быть сходу отвергнуто любым, кто посмотрит на это с объективной точки зрения", - заявил в ответ глава пресс-службы Госдепа.

Напомним, в Белом доме уже опровергали публикацию Херша, в которой утверждалось, что США стояли за взрывами газопроводов. Журналист заявлял, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Кроме того, по его словам, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

В ответ представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдрианн Уотсон назвала публикацию Херша "полной ложью и полной выдумкой". Об этом заявили также представители ЦРУ и Госдепартамента.

Ранее мы писали, что в Британии назвали ложью "эпического масштаба" обвинения РФ в подрыве "Северных потоков".