В Киевской области сегодня, 15 февраля, объявили воздушную тревогу.

Киевские власти сообщили о работе ПВО.

По данным Киевской ОВА, в небе Киевской области обнаружили воздушные цели. По этой причине работает ПВО.

"Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Отметим, что в столице воздушная тревога не объявлялась, она звучала только в Киевской области.

При этом мониторинговые Telegram-каналы также распространили информацию о том, что в воздушном пространстве области якобы может быть разведывательный БПЛА или воздушный шар с радиолокационными отражателями. Также в сети сообщали о звуках взрывов в Киевской области. Предполагается, что это работа ПВО.

Напомним, что российские войска уже запускали в украинское воздушное пространство шары с отражателями для того, чтобы разведать ситуацию и отвлечь внимание ПВО.

Сегодня в небе над Киевом также видели неопознанный летающий объект.

История с появлением неопознанных летающих объектов (шаров) над Украиной началась еще в минувшее воскресенье, 12 февраля, когда такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них сообщали в Воздушных силах ВСУ, но изначально их принимали за "Шахиды". Позже информация не подтвердилась.