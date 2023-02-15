В Киевской области воздушная тревога, пишут о работе ПВО
В Киевской области сегодня, 15 февраля, объявили воздушную тревогу.
Киевские власти сообщили о работе ПВО.
По данным Киевской ОВА, в небе Киевской области обнаружили воздушные цели. По этой причине работает ПВО.
"Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Отметим, что в столице воздушная тревога не объявлялась, она звучала только в Киевской области.
При этом мониторинговые Telegram-каналы также распространили информацию о том, что в воздушном пространстве области якобы может быть разведывательный БПЛА или воздушный шар с радиолокационными отражателями. Также в сети сообщали о звуках взрывов в Киевской области. Предполагается, что это работа ПВО.
Напомним, что российские войска уже запускали в украинское воздушное пространство шары с отражателями для того, чтобы разведать ситуацию и отвлечь внимание ПВО.
Сегодня в небе над Киевом также видели неопознанный летающий объект.
История с появлением неопознанных летающих объектов (шаров) над Украиной началась еще в минувшее воскресенье, 12 февраля, когда такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них сообщали в Воздушных силах ВСУ, но изначально их принимали за "Шахиды". Позже информация не подтвердилась.