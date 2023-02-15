Во время сегодняшней тревоги в Киеве в воздушном пространстве столицы было выявлено около 6 вражеских целей. Это были шары, которые перемещаются под действием ветра, по всем ним работала ПВО. Большая часть зондов были сбиты.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в среду, 15 февраля.

"Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование", - сообщает Киевская городская военная администрация.

Уточняется, что целью запуска шаров могло быть выявление и истощение ПВО.

"Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов", - сообщили в администрации.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ рассказали о неопознанных объектах в небе над Киевом. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что это очередные российские воздушные шары с отражателями.

Также мы писали о том, что по данным ВСУ, противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения ПВО.

Кроме того, мы публиковали видео с неопознанным летающим объектом над Киевом.