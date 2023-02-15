Вслед за воздушной тревогой в Киевской области и сообщениями об обнаружении неизвестных воздушных целях, тревога с 15:01 звучит уже в столице.

По данным Киевской городской военной администрации, в небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель. В связи с этим может работать ПВО и авиация.

"Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что в воздушном пространстве области якобы может быть разведывательный БПЛА или воздушный шар с радиолокационными отражателями, которые войска РФ запускают в украинское воздушное пространство для того, чтобы разведать ситуацию и отвлечь внимание ПВО.

Как писала "Страна", сегодня в небе над Киевом также видели неопознанный летающий объект.

При этом, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, шары не представляют никакой угрозы, а просто рассчитаны на то, чтобы сбить с толку или разоружить украинскую ПВО.

История с появлением неопознанных летающих объектов (шаров) над Украиной началась еще в минувшее воскресенье, 12 февраля, когда такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них сообщали в Воздушных силах ВСУ, но изначально их принимали за "Шахиды". Позже информация не подтвердилась.