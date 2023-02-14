В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях завтра опять планируют обойтись без отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

При этом в компании предупредили, что вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

А вот в Одесской области будут действовать плановые отключения.

В украинской энергетике в последнее время наблюдается парадокс. С одной стороны, власти и эксперты говорят о колоссальном ущербе от российских ракетных ударов для энергосистемы страны. С другой стороны, отключения электроэнергии по стране в последние дни значительно уменьшились. В связи с этим "Страна" ранее рассказывала, почему в Украине уменьшаются отключения света и что будет дальше с энергетикой и тарифами.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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