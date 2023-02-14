Сейчас обновление энергосистемы в Украине идет рекордными темпами, но в некоторых регионах остаются проблемы. Отключения света могут возобновиться по ряду причин.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в энергосистеме может осложниться в трех случаях:

при новых обстрелах,

при резком похолодании,

если украинцы перестанут экономить.

В частности, в зоне риска находятся Одесская и Киевская области. Там возможны точечные отключения света некоторым потребителям.

"Ограничения, которые все еще могут быть в некоторых регионах - это, например, Одесса или Киев - они не носят катастрофического характера", - заверил при этом Кудрицкий.

Что будет с энергосистемой дальше, как ее "перезагрузят" после войны и какие будут тарифы на свет для людей и бизнеса, мы разбирались в отдельном материале.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских ракетных и дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.