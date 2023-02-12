Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение.

В нем он сообщил о санкциях против 200 сотрудников российской атомной отрасли.

"Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России. Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Сейчас они уже действуют – например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил энергетиков, которым удалось быстро стабилизировать энергосистему после ракетной атаки 10 февраля.

Напомним, что из известных фамилий в новом санкционном списке: советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков и советник главы "Росатома" Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.

Единственный гражданин Украины в списке - это Юрий Черничук, назначенный россиянами "директор" Запорожской АЭС.

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