Руслан Дзюба уволен с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины.

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Документ под №74/2023 опубликован на сайте президента Украины.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

Отметим, Дзюба был заместителем командующего Нацгвардии по тылу и заведовал логистикой.

Как писала "Страна", сегодня Зеленский своим указом также ввел в состав СНБО главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Согласно документу, в СНБО также прекращается членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского.

Ранее пять заместителей министра внутренних дел Украины Игоря Клименко подали в отставку, которую утвердил Кабмин. Заявления об увольнении написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров. В МВД Украины отметили, что увольнение заместителей главы ведомства — это устоявшаяся и законная процедура, прописанная в Конституции Украины.