Кабмин в пятницу, 10 февраля, уволил пятерых заместителей министра внутренних дел и первого замминистра экономики.

Об этом сообщил постоянных представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

В частности, уволены:

первый замминистра экономики Денис Кудин, замминистра внутренних дел Мери Акопян, замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко, замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, замминистра внутренних дел Богдан Драпятов, замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместители министра внутренних дел Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров написали заявления об отставке.

Также сообщалось, что Верховная Рада на заседании во вторник, 7 февраля, утвердила Игоря Клименко главой МВД.

Предыдущий министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах, также разбились его заместитель и госсекретарь МВД.

Кроме того, мы писали о том, что в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.