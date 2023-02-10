Кабмин уволил пятерых заместителей главы МВД и первого замминистра экономики
Кабмин в пятницу, 10 февраля, уволил пятерых заместителей министра внутренних дел и первого замминистра экономики.
Об этом сообщил постоянных представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
В частности, уволены:
- первый замминистра экономики Денис Кудин,
- замминистра внутренних дел Мери Акопян,
- замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко,
- замминистра внутренних дел Сергей Гончаров,
- замминистра внутренних дел Богдан Драпятов,
- замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что заместители министра внутренних дел Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров написали заявления об отставке.
Также сообщалось, что Верховная Рада на заседании во вторник, 7 февраля, утвердила Игоря Клименко главой МВД.
Предыдущий министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах, также разбились его заместитель и госсекретарь МВД.
Кроме того, мы писали о том, что в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.