Украинским топ-чиновникам запретили летать на вертолетах до конца расследования авиакатастрофы в Броварах.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас продолжаются проверки всех вертолетов, которые есть в системе МВД.

"Система безопасности полностью пересмотрена. Те вертолеты, Airbus 225... На данный момент они все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Этот процесс затянется еще на время. Возможно, на месяц или на два, пока мы не установим с иностранными специалистами, что они безопасны. Если, конечно, рассматривать версию, что это неисправность, например, вертолета", - сказал Клименко.

Он добавил, что руководители могут пользоваться только автотранспортом.

"Мы запретили сейчас передвигаться руководителям на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока не будет закончено расследование и мы точно не будем знать причины этой авиакатастрофы", - добавил и. о. главы МВД.

Напомним, 18 января в Броварах вертолет упал возле детского сада и жилого дома. В результате погибли ребенок и руководство МВД.

Ранее источники "Страны" в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.