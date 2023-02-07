Верховная Рада на заседании во вторник, 7 февраля, утвердила Игоря Клименко главой МВД.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

За проголосовал 321 нардеп.

Голосование по фракциям:

Слуга народа - 224

Евросолидарность - 0

Батькивщина - 18

Платформа за жизнь и мир - 18

За будущее - 13

Голос - 1

Доверие - 13

Восстановление Украины - 17

Внефракционные - 17

Ранее Клименко занимал должность главы Нацполиции. Он стал и.о. министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолёта в Броварах главы МВД Дениса Монастырского 18 января. Также погибли его заместитель и госсекретарь МВД.

Напомним, что 6 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Клименко министром внутренних дел.

При этом в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.

Также мы писали о том, что сегодня Рада назначила Василия Малюка главой СБУ. Ранее Малюк был исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.