Игорь Клименко

Верховная Рада на заседании во вторник, 7 февраля, утвердила Игоря Клименко главой МВД. 

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале. 

За проголосовал 321 нардеп. 

Голосование по фракциям: 

  • Слуга народа - 224
  • Евросолидарность - 0
  • Батькивщина - 18
  • Платформа за жизнь и мир - 18
  • За будущее - 13
  • Голос - 1
  • Доверие - 13
  • Восстановление Украины - 17
  • Внефракционные - 17

Ранее Клименко занимал должность главы Нацполиции. Он стал и.о. министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолёта в Броварах главы МВД Дениса Монастырского 18 января. Также погибли его заместитель и госсекретарь МВД.

Напомним, что 6 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Клименко министром внутренних дел.

При этом в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.

Также мы писали о том, что сегодня Рада назначила Василия Малюка главой СБУ. Ранее Малюк был исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. 

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