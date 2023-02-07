Рада утвердила Игоря Клименко главой МВД
Верховная Рада на заседании во вторник, 7 февраля, утвердила Игоря Клименко главой МВД.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.
За проголосовал 321 нардеп.
Голосование по фракциям:
- Слуга народа - 224
- Евросолидарность - 0
- Батькивщина - 18
- Платформа за жизнь и мир - 18
- За будущее - 13
- Голос - 1
- Доверие - 13
- Восстановление Украины - 17
- Внефракционные - 17
Ранее Клименко занимал должность главы Нацполиции. Он стал и.о. министра внутренних дел после гибели в катастрофе вертолёта в Броварах главы МВД Дениса Монастырского 18 января. Также погибли его заместитель и госсекретарь МВД.
Напомним, что 6 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Раду представление о назначении Клименко министром внутренних дел.
При этом в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.
Также мы писали о том, что сегодня Рада назначила Василия Малюка главой СБУ. Ранее Малюк был исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.