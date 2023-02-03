Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз покидает свой пост.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав заявление об уходе Диза Джо Байдена.

"Когда я вступил в должность, мы столкнулись с высокой безработицей и кризисом в экономике. Я знал, что нам нужно не просто вернуть семьи к работе и вновь открыть предприятия, нам нужно восстановить нашу экономику, чтобы никто не остался без внимания. Последние два года я полагался на Брайана Диза, который помогал мне в этом. Брайан обладает уникальной способностью претворять сложные политические вызовы в конкретные действия, улучшающие жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше историческое экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост", - сказал Байден.

Он считает, что благодаря работе Диза удалось спасти экономику США от пропасти.

По сведениям американских медиа, Диз завершит свою работу в Белом доме к середине февраля. В качестве одного из основных кандидатов ему на замену рассматривается заместитель министра финансов Адевале Адейемо. Диз планирует вернуться к работе в Принстонском университете.

В конце января стало известно, что Байден собирается сделать ключевую рокировку в штабе своей администрации и назначить своего бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Рона Клейна.

Недавно Зиентс был официально представлен на новой должности.