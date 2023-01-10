Олега Муратова, которого подозревают в получении крупной взятки, уволили с должности замглавы Одесской ОВА.

Решение об увольнении принял глава ОВА Максим Марченко.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", - написал Марченко в своем телеграм-канале.

Ранее Муратова суд отправил в СИЗО с правом внесения залога.

По данным СБУ, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие", чтобы избежать уголовной ответственности за присвоение госимущества.

СБУ сообщала, что задокументировала передачу Муратову "аванса" в размере 27 тыс. долларов.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле обнаружено более $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты.

Вчера сообщалось, что Олег Муратов вышел из СИЗО под залог в 3 млн 220,8 тысяч гривен.

Об истории с задержанием Муратова "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что ГБР в одесском порту поймало на взятке начальника таможни, который вымогал деньги у экспортеров зерна.

Также сообщали, что в Одесской области задержали чиновника, который требовал взятки за ускоренное снятие ареста с имущества.