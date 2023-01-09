Замгубернатора Одесской области Олег Муратов, которого СБУ задержала по подозрению в получении крупной взятки, вышел из СИЗО под залог в 3 млн 220,8 тысяч гривен.

Об этом сообщают одесские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре, пишет "Думская".

Ранее Муратова суд отправил в СИЗО с правом внесения залога.

По данным СБУ, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие", чтобы избежать уголовной ответственности за присвоение госимущества.

СБУ сообщала, что задокументировала передачу Муратову "аванса" в размере 27 тыс. долларов.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле обнаружено более $45 тыс., более €21 тыс., золотые слитки и монеты.

Об истории с задержанием Муратова "Страна" подробно писала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что ГБР в одесском порту поймало на взятке начальника таможни, который вымогал деньги у экспортеров зерна.

Также сообщали, что в Одесской области задержали чиновника, который требовал взятки за ускоренное снятие ареста с имущества.