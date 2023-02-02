Новый глава аппарата президента США пообещал ежедневно покупать сотрудникам Белого дома еврейский бублик
Новый глава аппарата президента США Джефф Зиентс собирается ежедневно покупать каждому сотруднику Белого дома по бейглу.
Об этом сообщил его уходящий предшественник Рон Клейн.
"Джефф обещал покупать каждому в Белом доме по бейглу каждый божий день. Так что обо мне скоро позабудут", - сказал Клейн на церемонии передачи полномочий.
Бейгл или бейгель - выпечка в виде бублика из еврейской кухни. Зиентс для многих жителей Вашингтона известен как соучредитель популярной сети магазинов еврейских рогаликов, которые нравятся в том числе и Джо Байдену. Сеть называется "Позвони маме" (Call Your Mother) и была основана в 2018 году, когда Зиентс работал в качестве члена совета консультантов Facebook и генерального директора инвестиционной компании Cranemere.
В конце января стало известно, что Байден собирается сделать ключевую рокировку в штабе своей администрации и назначить своего бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Рона Клейна.
Вскоре Байден официально объявил, что Зиентс станет его новым руководителем аппарата. Зиентс - богатейший сотрудник администрации, он имеет состояние почти в 90 млн долларов.