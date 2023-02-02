Новый глава аппарата президента США Джефф Зиентс собирается ежедневно покупать каждому сотруднику Белого дома по бейглу.

Об этом сообщил его уходящий предшественник Рон Клейн.

"Джефф обещал покупать каждому в Белом доме по бейглу каждый божий день. Так что обо мне скоро позабудут", - сказал Клейн на церемонии передачи полномочий.

Бейгл или бейгель - выпечка в виде бублика из еврейской кухни. Зиентс для многих жителей Вашингтона известен как соучредитель популярной сети магазинов еврейских рогаликов, которые нравятся в том числе и Джо Байдену. Сеть называется "Позвони маме" (Call Your Mother) и была основана в 2018 году, когда Зиентс работал в качестве члена совета консультантов Facebook и генерального директора инвестиционной компании Cranemere.

В конце января стало известно, что Байден собирается сделать ключевую рокировку в штабе своей администрации и назначить своего бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Рона Клейна.

Вскоре Байден официально объявил, что Зиентс станет его новым руководителем аппарата. Зиентс - богатейший сотрудник администрации, он имеет состояние почти в 90 млн долларов.