Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США (Джо Байдена) по нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

"Проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе. Поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление наших оборонных возможностей и заверил, что президент Владимир Зеленский и вся властная команда настроены всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков", - сообщил Ермак.

Ранее американские СМИ писали, что "администрация Зеленского была в ярости" от слов Милли, который выражал сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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