Президента Джо Байден объявил, что Джеффри Зиентс, который работал советником президента и координатором Белого дома по реагированию на коронавирус с января 2021 г. по апрель 2022 г., станет его новым руководителем аппарата. На этой должности он заменит Рона Клейна, который решил уйти из администрации.

Заявление Байдена по этому поводу опубликовал Белый дом.

В своем заявлении Байден похвалил Клейна за хорошо проделанную работу и сказал, что его заменяет Зиентс, который решал "одни из самых сложных вопросов в правительстве".

"Я знаю Рона Клейна с тех пор, как он был студентом третьего курса юридического факультета. Он пришел работать на меня в сенатский юридический комитет, и с самого начала я понял, что он талантливый человек, который встречается раз в поколение, с ярким и блестящим интеллектом. Что не менее важно, у него действительно большое сердце. Я хочу поблагодарить Рона, его жену Монику и их троих детей за то, что они все эти годы были частью моей команды", - отметил Байден.

По его словам, вместе с Клейном он добился "невероятного прогресса в борьбе с COVID", возродил экономику США, восстановил инфраструктуру и предпринял важные шаги для решения проблемы изменения климата.

Затем он рассказал о знакомстве с Зиентсом, которое произошло в его бытность вице-президентом.

"Я впервые познакомился с ним в начале правления администрации Обамы-Байдена, тесно работая над реализацией закона о восстановлении и реинвестировании Америки", - сообщил президент.

Он рассказал, что Зиентс занимался медицинской реформой, возглавлял Национальный экономический совет и руководил борьбой с COVID-19.

"Я уверен, что Джефф продолжит дело Рона в качестве умного и стабильного лидера, поскольку мы продолжаем каждый день усердно работать для людей, которым мы были посланы сюда служить. На следующей неделе Белый дом проведет официальное мероприятие, чтобы поблагодарить Рона за его неустанную работу и официально поприветствовать Джеффа", - сообщил Байден.

Газета Wall Street Journal в прошлом году называла Зиентса богатейшим сотрудником администрации, оценив его состояние почти в 90 млн долларов.

Ранее "Страна" прогнозировала эту рокировку на ключевой должности в Белом доме.

В апреле прошлого года 55-летний Зиентс покинул администрацию после работы координатором Белого дома по коронавирусу.

Он известный инвестор и экономист, который не так давно попал в администрацию. Зиентс был директором Национального экономического совета с февраля 2014 года по январь 2017 года. Он также был исполняющим обязанности директора Управления управления и бюджета в 2010 году и с 2012 по 2013 год.

До прихода в правительство Зиентс был руководителем в различных консалтинговых и инвестиционных компаниях и даже владел бейсбольным клубом.

Также мы писали, что Байден намерен объявить о планах участия в президентских выборах 2024 года в ближайшие несколько недель.