Бывшую пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванну Плантовскую все-таки уволили с военной службы.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил представитель ГПС Андрей Демченко.

По его словам, увольнение произошло еще в конце января. До этого женщину перевели из Одессы в Житомир на должность, не связанную с коммуникациями.

"Хотел бы добавить, что после той ситуации в отношении нее, которая развернулась в начале января, ведомство сразу отреагировало по ее дальнейшему прохождению службы. И на данный момент она, еще раз подтверждаю, уволена из рядов Госпогранслужбы", - отметил Демченко в комментарии.

Напомним, Плантовская прославилась благодаря тому, что побывала на Новый год в Париже и опубликовала фото своей красивой жизни там. Она позировала в откровенных нарядах на фоне парижских достопримечательностей.

После этого ее перевели в Житомир на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями".

Несколько дней назад Плантовская снова попала в скандал, опубликовав новое фото в стиле "богатая жизнь" на своей странице в Фейсбуке. Она в хамской манере ответила комментаторам, возмутившимся несвоевременной в войну и для госслужащей демонстрацией себя в дорогих брендах.