После фото в Париже пресс-офицера Плантовскую перевели служить из Одессы в Житомир
Пресс-офицера Южного управления погранслужбы Иванну Плантовскую перевели в Житомир.
Об этом сообщают украинские издания.
Плантовская была переведена на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями".
Журналисты пишут, что офицер была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд.
Ранее в соцсетях разошлись фото роскошного отдыха Плантовской в Париже, на которых она позирует на Новый год у Эйфелевой башни. Публикации вызвали большой скандал.
В Госпогранслужбе пообещали "принять меры" в отношении нее.
"Страна" выяснила подробности о сотруднице Южного регионального управления ГПСУ, которая стала известной благодаря гламурным фото на фоне Парижа, бассейнов с пальмами и элитных авто.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.