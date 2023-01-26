Пресс-офицера Южного управления погранслужбы Иванну Плантовскую перевели в Житомир.

Об этом сообщают украинские издания.

Плантовская была переведена на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями".

Журналисты пишут, что офицер была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд.

Ранее в соцсетях разошлись фото роскошного отдыха Плантовской в Париже, на которых она позирует на Новый год у Эйфелевой башни. Публикации вызвали большой скандал.

В Госпогранслужбе пообещали "принять меры" в отношении нее.

"Страна" выяснила подробности о сотруднице Южного регионального управления ГПСУ, которая стала известной благодаря гламурным фото на фоне Парижа, бассейнов с пальмами и элитных авто.