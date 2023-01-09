"Страна" выяснила подробности о сотруднице Южного регионального управления ГПСУ Иванне Плантовской, которая стала известной благодаря гламурным фото на фоне Парижа, бассейнов с пальмами и элитных авто.

Будущая пограничница родилась в Хмельницкой области в 1998 году, после школы – в 2015 году, поступила в Национальную академию Пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Как следует из реестра, Иванна была зачислена на факультет филологии, иностранных языков и гуманитарных дисциплин.

Во время обучения в ВУЗе, девушка участвовала в конкурсах песни, о чем свидетельствуют видео в сетях.

Окончив академию в 2019 году со степенью бакалавра, Плантовская была направлена на службу в Южное управление ГПСУ в Одессу в звании лейтенанта. Первоначально Плантовская занимала скромную должность инспектора пограничного контроля.

Впрочем, вскоре карьера девушки пошла вверх. За три года службы Иванна Плантовская доросла до звания капитана. Став поначалу заместителем начальника группы инспекторов пограничного контроля, а затем стала сотрудницей пресс-службы управления. Впрочем, по словам источника "Страны", Плантовская работала в пресс-службе, оставаясь на той же должности зама начальника группы инспекторов погранконтроля. По иронии судьбы, засветившаяся на фоне "роскошной" жизни за границей, Плантовская неоднократно комментировала в СМИ условия ГПСУ по проходу границы для мужчин призывного возраста.

Например, в начале войны Иванна Плантовская так поясняла для журналистов, насколько велики полномочия пограничников при фейс-контроле на границе: "На самом деле мужчин пропускают для транзита, однако если за пограничником остается подозрение в намерениях человека, он имеет полное право не пропускать его дальше согласно условиям военного времени".

После появления фото из Парижа, а также других мест начался грандиозный скандал, а сама пресс-офицер скрыла свой профиль в соцсетях.

Но сегодня снова его открыла (правда, ненадолго) и пожаловалась на хейт. Плантовская привела скриншоты сообщений, где ее в оскорбительной форме обвиняют в гламурной жизни, пока остальные украинки сидят без света.

"Это лишь 0.00001% из того, что я сейчас получаю. Кому-то удалось разжечь войну внутри страны", - заявила пресс-офицер.

При этом скандал с Плантовской потенциально может ударить и по ее начальнику - руководителю Южного управления ГПСУ Сергею Мулу, к которому сейчас адресуют вопросы о поведении его подчиненной.

Более того, прошли слухи, что карьерный взлет девушки связан с ее отношениями с Мулом. Но доказательств этому не приводятся.

Однако скандал стал поводом для того, чтоб в соцсетях вспомнили Сергею Мулу темные пятна его биографии, о которых ранее сообщали СМИ.

Например, о том, как осенью 2021 года в доме Сергея Мула проводило обыски ГБР по делу о превышении служебных полномочий. Во время обысков были обнаружены паспорт колумбийского гражданина с фото Сергея Мула, более полумиллиона долларов, 380 тысяч евро, а также документы на недвижимость в Европе. Впрочем, вскоре это дело было спущено на тормозах, а генерал остался рулить одесскими пограничниками.

Не исключено, что теперь, после скандала с фото Иванны Плантовской, недоброжелатели попытаются использовать его для того, чтоб "сбить" Мула с его должности.

А должность эта очень важная.

Дело в том, что через границу на юге Украины проходят стратегические линии снабжения страны топливом и прочими товарами.

Также с начала войны уровень контрабанды сигарет из Молдавии в Украину увеличился в десятки раз. В свою очередь, война принесла тем, кто контролирует границу новый вид заработка в виде поборов с мужчин, которые хотят нелегально перейти границу. И контроль над этими потоками может привносить очень крупные суммы.

Впрочем, по данным СМИ, у Мула довольно серьезная поддержка во власти - он был назначен по протекции влиятельных партийцев из "Слуги народа" - Вадима Слюсарева и нардепа Павла Сушко. Поэтому, не исключено, что Мула после скандала менять не будут.