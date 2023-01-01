Новый год на Международной космической станции по инициативе российских космонавтов отмечали в советском стиле.

Об этом они рассказали российским изданиям.

Праздник в открытом космосе прошел с самодельным тортом и салатом оливье. При этом горошек на МКС закончился, поэтому в салате его заменила кукуруза.

В российский сегмент МКС зашли астронавты NASA, где они все вместе посмотрели фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Россияне говорят, что фильм иностранцам понравился, и они вместе посмеялись.

Также россияне поделились с ними "традициями русского Нового года".

Тем временем в Украине в новогоднюю ночь сбивали российские дроны.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.