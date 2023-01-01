На 76-м году жизни скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.

Причины смерти он не уточнил.

Эта организация была создана после принятия российской республикой декларации о суверенитете в 1990 году.

Иваненко был единственным человеком, занимавшим этот пост, поскольку при нём комитет был распущен. Вместо него было создано Агентство федеральной безопасности, где Иваненко стал первым директором.

Во время августовского путча Иваненко выступил против ГКЧП и принял деятельное участие в подавлении путча. Он лично участвовал в аресте своего бывшего руководителя, председателя советского КГБ Владимира Крючкова.

Однако утверждал, что убедил Ельцина защитить здание КГБ на Лубянке от штурма демонстрантами. После этого он в ранге министра руководил созданным на основе советского КГБ Агентством федеральной безопасности.

На этой должности Иваненко обещал прекратить политический сыск и сфокусироваться на борьбе с организованной преступностью.

"Русская мафия беспокоит не только Запад, но и меня самого," — заявил он на своей первой пресс-конференции и пообещал наладить сотрудничество с западными спецслужбами и демократизировать ведомство.

В 1992 году он был уволен со службы после конфликта с Ельциным, был вице-президентом ЮКОСа, советником министра по налогам и сборам Георгия Бооса, вице-президентом Фонда развития парламентаризма, председателем совета директоров "Арктической торгово-транспортной компании".

Напомним, что в августе умер последний глава советского КГБ.