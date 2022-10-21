Спикер СБУ Артём Дехтяренко в комментарии "Стране" отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что СБУ запросила встречу с белорусским КГБ.

"СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси", - сказал "Стране" Дехтяренко.

"Страна" приводила заявление Лукашенко, сделанное во время поездки на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал белорусский политик.

Белорусский президент добавил, что самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости.

Между тем по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в Беларусь завозят российских военных и боеприпасы. 26 сентября с железнодорожной станции Кнорринг в Приморском крае РФ было отправлено десять вагонов с пометкой ВМ (взрывчатые материалы). Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Ильино в Нижегородской области. Оттуда вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к воинским эшелонам назначением в Беларусь.