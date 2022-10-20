Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к гражданам своей страны накануне зимы и призывал их "делать то, что он говорит".

Об этом он заявил во время совещания по вопросам изменения законодательства, пишет Белта.

"Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то. Если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю".

Напомним, по данным издания "Наша Нива", военным Беларуси запретили выезжать за границу.

Также СМИ писали, что в Беларуси под видом "проверки боеготовности" проводят скрытую мобилизацию.- СМИ

Кроме того, сегодня появились спутниковые снимки, которые зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.

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