Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит в возможность начала третьей мировой войны, но подчеркивает, что опасаться и предвидеть надо все.

Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть", - сказал Лукашенко.

Также он утверждает, что сама Беларусь ни с кем воевать не собирается.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее в ВСУ заявили о растущей угрозе наступления с территории Беларуси. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.

Также сообщалось, что спутниковые снимки зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.

Вместе с тем, ранее Лукашенко неоднократно говорил, что Беларусь не будет нападать на Украину.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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