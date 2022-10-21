Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что СБУ запросила встречу с белорусским КГБ.

Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости.

"Это я по своему характеру… Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее прошелся слух, что СБУ якобы объявила в розыск Лукашенко. Позже в спецслужбе опровергли.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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