В Беларусь вместе с российскими военными завозят и боеприпасы.

Об этом сообщает в Telegram мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, 26 сентября с ж/д-станции Кнорринг в Приморском крае РФ было отправлено десять вагонов с пометкой ВМ (взрывчатые материалы). Эшелон прибыл на ж/д-станцию Ильино в Нижегородской области.

Оттуда вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к воинским эшелонам назначением в Беларусь.

Так, 17 октября на ж/д-станцию Полонка в Брестской области Беларуси с ж/д-станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами, сообщает "Гаюн".

Ранее мы писали, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.

Также "Страна" рассказывала, что командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что численность российских войск, которые находятся на территории Беларуси, составляет до тысячи человек. Также там находятся несколько десятков единиц техники россиян.