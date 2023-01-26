Источники "Страны" во фракции "Слуга народа" заявляют, что голоса за исключение из фракции Николая Тищенко после его поездки в Таиланд есть.

"Голоса будут однозначно. Это позиция Офиса президента - выгнать Тищенко. И во фракции у него никакой поддержки нет. И из фракции его исключат, и с поста заместителя главы фракции снимут. Заседание фракции состоится в ближайшее время", - говорит источник в "Слуге народа".

Что касается снятия Тищенко с поста заместителя главы Комитета по транспорту и инфраструктуры, то это решение должна принять большинством голосов Верховная Рада Украины.

Как сообщил заместитель главы Комитета от "Слуги народа" Владимир Крейденко, для начала должно быть зарегистрировано в Раде постановление о снятии Тищенко с поста зама главы комитета.

"По процедуре нужно зарегистрировать постановление, подать его под купол и при наличии 226 голосов можно менять должности депутатов в комитетах", - сообщил Крейденко.

Также он сказал, что поддержал решение об исключении Тищенко из фракции.

"Я поддержал решение по поводу исключения Тищенко из партии и поддержал решение Давида Арахамии по поводу исключения Николая Тищенко из фракции и с должности зама главы фракции", - сказал депутат.

Напомним, Николай Тищенко отправился в Таиланд. Об этом стало известно из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Таиланд. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тищенко исключат из фракции и партии и, соответственно, снимут с должности заместителя председателя фракции.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что одобрила решение об исключении нардепа Николая Тищенко из партии.

Между тем, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что народный депутат Николай Тищенко выехал в Таиланд согласно правилам пересечения границы, действующим на сегодняшний день.