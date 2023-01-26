Нардепа Николая Тищенко не отправляли в командировку в Таиланд.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем телеграм-канале.

"Николая Тищенко никто за границу не командировал. Соответственно, и распоряжения на командировку в Таиланд я, как Глава Верховной Рады Украины, не подписывал", - сообщил он.

Ранее украинское посольство в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко на территории королевства 27 января.

Вскоре после этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после поездки в Таиланд Тищенко исключат из фракции и партии.

Позже глава партии Елена Шуляк заявила, что из партии Тищенко уже исключили. На следующем заседании фракции Тищенко должны исключить из нее, при этом мандат за собой он сохранит.

Источники "Страны" сообщают, что он уже давно уехал из Украины. Был в Европе, потом в Таиланде.

Между тем, напомним, Зеленский запретил чиновникам, нардепам и правоохранителям выезд на отдых за границу.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем президент ввел запрет на выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.