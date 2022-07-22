Депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко перед тем, как потерять должность главы Закарпатского облорганизации своей политсилы, стал сопредседателем парламентской группы дружбы с Венгрией.

Об этом сообщили "Стране" источники в группе.

На сайте Верховной Рады действительно указано, что Тищенко сопредседательствует в группе вместе с прежними соруководителями - народными депутатами Нестором Шуфричем (депгруппа "Платформа за жизнь и мир") и Валерием Лунченко (депгруппа "Доверие"), которые раньше делили руководство группой.

Ранее Тищенко пытался возглавить группу самостоятельно, сместив Шуфрича и Лунченко. Как полагали члены группы, Тищенко, ставший к тому времени председателем Закарпатского отделения партии, хотел установить более тесные контакты с посольством Венгрии, что казалось еще одним рычагом влияния на ситуацию в области, где проживает венгерское меньшинство.

Правда, в итоге Тищенко публично обвинили в попытке "узурпации" путем подлога документов о смене руководства. Вместо этого он собрал подписи членов группы за то, чтобы стать третьим сопредседателем

"Произошло это в мае. Группа была не против. Правда, к тому времени Тищенко уже поссорился с закарпатским губернатором (Виктор Микита - Ред.), и еще другие скандалы, например, с Марьяной Безуглой. Микита вроде бы психанул и обратился в Офис президента с просьбой убрать Николая. Ему ответили, мол, хорошо, но ты становишься главой областной партячейки. И тот, видимо, от безысходности согласился. После этого Тищенко и отстранили от руководства парторганизацией”, - говорит собеседник в группе дружбы.

На вопрос, что дает Тищенко сейчас сопредседательство в группе, источник ответил, что фактически ничего, кроме "статуса", поскольку "группа толком не работает".

Ранее мы писали, что Тищенко пока не будут исключать из "Слуги народа", но максимально изолируют от дел партии.

До этого депутат попал в череду скандалов - лоббирование "своих людей" на должности, работа его ресторана "Велюр" в разгар локдауна, "карантинные" вечеринки, наградное оружие от Михаила Маймана, которого называют аферистом.