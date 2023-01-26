После того, как стало известно об уехавшем в разгар войны в Таиланд Николае Тищенко и глава фракции Давид Арахамия анонсировал его исключение из партии и фракции "Слуги народа", выяснилось, что решение об этом уже одобрено.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

Она написала, что одобрила решение об исключении нардепа Николая Тищенко из партии "Слуга народа".

На следующем заседании фракции Тищенко должны исключить из нее, при этом мандат за собой он сохранит.

Напомним, летом Тищенко уволили с должности главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" из-за публичных скандалов.

Также мы писали, что НАПК составило протоколы на трех "слуг". Среди них был и Тищенко. Сообщалось, что нардеп не указал автомобиль марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 года выпуска, в ежегодной декларации за 2020 год. По оценкам экспертов, стоимость автомобиля на дату обретения права собственности могла составлять около 500 тыс. гривен.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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