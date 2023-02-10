Заместители главы Министерства внутренних дел написали заявления об отставке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Заявления написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.

"Увольнение заместителей министров - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - заявила спикер министерства Марьяна Рева.

Напомним, Рада утвердила Игоря Клименко главой МВД после гибели в катастрофе вертолёта в Броварах главы МВД Дениса Монастырского 18 января. Также погибли его заместитель и госсекретарь МВД.

После этого в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах. Сейчас продолжаются проверки всех вертолетов, которые есть в системе МВД.

Также мы писали о том, что Рада назначила Василия Малюка главой СБУ. Ранее Малюк был исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.