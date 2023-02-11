Владимир Зеленский ввел нового главу МВД Игоря Клименко и нового главу СБУ Василия Малюка в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий указ появился на сайте ОФиса президента.

Согласно документу, в СНБО также прекращается членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича - министра внутренних дел;

2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича - председателя Службы безопасности Украины;

3) прекратить членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Монастырского", - написано в указе.

Ранее стало известно, что пять заместителей министра внутренних дел Украины Игоря Клименко подали в отставку, которую утвердил Кабмин. Заявления об увольнении написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров. В МВД Украины отметили, что увольнение заместителей главы ведомства — это устоявшаяся и законная процедура, прописанная в Конституции Украины.

Напомним, Клименко был утвержден министром 7 февраля.