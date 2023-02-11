Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал новые чистки среди украинских чиновников и силовиков. В частности, речь идет о работниках Службы безопасности Украины, налоговиках, таможенниках и полицейских.

Об этом секретарь СНБО заявил в субботу, 11 февраля, в эфире телемарафона.

Данилов упомянул о решениях СНБО, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, и сообщил о новых готовящихся чистках.

"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом. Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются", - сказал Данилов.

"Если кто-то считает, что может брать взятки и мешать работе бизнеса, то они будут отстранены от исполнения обязанностей. Это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций и уволил Кирилла Тимошенко с поста замглавы Офиса президента.

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