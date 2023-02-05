В Сети появилось видео, на котором две девушки поют гимн Украины в донецком кафе "Базилик", прижав руку к сердцу.

Соответствующие кадры распространяют Telegram-каналы.

Позже в тех же пабликах появилась информация, что администрация "Базилика" принесла извинения, потому что "не разделяет убеждения двух стажерок, с которым уже прекращено сотрудничество".

Представитель кафе "Базилик" заявила, что "правоохранительные органы" уже поставлены в известность.

А вскоре появилось видео с извинениями девушек.

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Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

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