Американский миллиардер Илон Маск уволил главного инженера Твиттера после его заявления о том, что люди теряют интерес к твитам владельца соцсети.

Об этом сообщает издание Platformer.

Во вторник Маск собрал группу инженеров и консультантов в комнате в штаб-квартире Твиттера в поисках объяснения, почему интерес к его публикациям падает.

"У меня более 100 миллионов подписчиков, и я получаю только десятки тысяч показов", - обозначил проблему Маск на встрече.

В ответ на это один из инженеров заявил, что после покупки Маском соцсети интерес к его твитам стал слабеть и что в апреле прошлого года Маск был на пике популярности в поисковых рейтингах, а сейчас интерес к нему упал.

Маск не очень хорошо воспринял эту новость.

"Вы уволены, вы уволены", — сказал Маск инженеру.

При этом Platformer не раскрыл имя инженера "в связи с преследованием Маском бывших сотрудников Твиттера".

По словам одного из все еще работающих сотрудников соцсети, пока недовольный работой инженеров Маск поручил им отслеживать, сколько раз рекомендуется каждый из его твитов.

Инженеры ранее исследовали, был ли каким-то образом искусственно ограничен охват пользователей Маска, но не нашли доказательств того, что алгоритм был предвзятым против него.

Прошло уже семь недель с тех пор, как Твиттер добавил количество просмотров для каждого твита. Когда появилась эта опция, Маск пообещал, что она даст миру лучшее представление о том, насколько динамична платформа.

Как сообщала "Страна", Маск начал увольнения высокопоставленных работников Твиттера осенью, сразу после покупки социальной сети.

А в декабре он выгнал юриста Твиттера, который замял скандал с ноутбуком сына Байдена Хантера.