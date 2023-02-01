В Офисе президента обвинили Илона Маска в искусственном сокращении охватов украинских официальных аккаунтов в принадлежащей ему соцсети Twitter.

Об этом в Twitter написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Илон Маск, может хватить пессимизировать официальные аккаунты Украины и насильно сокращать охваты? Слишком все очевидно... Не нужно помогать бесталанной российской пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит собственнику правила конкуренции?", - написал он.

Напомним, ранее Илон Маск указал на опасность "для всего мира" в случае "безжалостной эскалации в Украине". "Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Также мы писали о том, что на Банковой упрекали Маска, что война в Украине исчезла из трендов Твиттера. Также тогда в ОП говорили о радикальном урезании охвата твитов с упоминанием о российской агрессии и невозможности регистрации и входе в аккаунт соцсети с украинским номером.