Инвесторы Tesla обвинили Илона Маска во лжи
Инвестор Tesla Глен Литтлтон потребовал возмещения убытков от имени акционеров, которые торговали акциями Tesla через несколько дней после того, как Маск опубликовал свой план приватизации компании в августе 2018 года.
Об этом пишет Reuters.
"Ложь Маска привела к тому, что обычные люди потеряли миллионы долларов", — заявил Николас Порритт, главный адвокат инвесторов на предварительном заседании суда в Сан-Франциско.
Адвокат Маска пояснил, что тот просто использовал неправильные слова, когда он написал в Twitter о своих планах по приватизации компании-автопроизводителя в 2018 году, но при этом он серьезно относился к тому, чтобы сделать компанию частной, и в конечном итоге столкнулся с противодействием акционеров.
Коллектив присяжных из 9 человек решит, завышали ли твиты Маска цену акций Tesla искусственно, и если да, то насколько. В число обвиняемых входят нынешние и бывшие директора Tesla.
Ранее мы писали, что Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд. В ноябре 2021 года состояние Маска достигло пика в $340 млрд, однако на этой неделе сократилось до $137 млрд после падения акций Tesla. Теперь доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой, поскольку конкуренты наверстывают упущенное.
Кроме того сообщалось, что сотрудники компании Tesla американского миллиардера Илона Маска вынуждены работать в отсутствие офисной мебели и электронного оборудования. При этом сам Маск требует обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю.