Инвестор Tesla Глен Литтлтон потребовал возмещения убытков от имени акционеров, которые торговали акциями Tesla через несколько дней после того, как Маск опубликовал свой план приватизации компании в августе 2018 года.

Об этом пишет Reuters.

"Ложь Маска привела к тому, что обычные люди потеряли миллионы долларов", — заявил Николас Порритт, главный адвокат инвесторов на предварительном заседании суда в Сан-Франциско.

Адвокат Маска пояснил, что тот просто использовал неправильные слова, когда он написал в Twitter о своих планах по приватизации компании-автопроизводителя в 2018 году, но при этом он серьезно относился к тому, чтобы сделать компанию частной, и в конечном итоге столкнулся с противодействием акционеров.

Коллектив присяжных из 9 человек решит, завышали ли твиты Маска цену акций Tesla искусственно, и если да, то насколько. В число обвиняемых входят нынешние и бывшие директора Tesla.

Ранее мы писали, что Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд. В ноябре 2021 года состояние Маска достигло пика в $340 млрд, однако на этой неделе сократилось до $137 млрд после падения акций Tesla. Теперь доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой, поскольку конкуренты наверстывают упущенное.

Кроме того сообщалось, что сотрудники компании Tesla американского миллиардера Илона Маска вынуждены работать в отсутствие офисной мебели и электронного оборудования. При этом сам Маск требует обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю.