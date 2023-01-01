Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров.

Предприниматель был вторым человеком в истории после Джеффа Безоса, накопившим более 200 миллиардов долларов.

В ноябре 2021 года состояние Маска достигло пика в $340 млрд, однако на этой неделе сократилось до $137 млрд после падения акций Tesla.

Теперь доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой, поскольку конкуренты наверстывают упущенное.

Издание пишет, что во время падения акций Tesla Маск был занят Twitter, который он приобрел в конце октября за 44 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Маск в 2022 году обеднел на $122,6 млрд. Эта сумма больше, чем заработанная им в 2021 году.

"Убытки Маска за год теперь составляют $122,6 млрд, что превышает сумму, которую он заработал в 2021 году", — говорится в статье.

Как отмечает Bloomberg, состояние Илона Маска продолжает падать спустя неделю после того, как он на некоторое время потерял титул самого богатого человека в мире.

По данным издания, сейчас капитал Маска составляет 147,7 миллиардов долларов, что является самым низким значением более чем за два года.

20 декабря Маск потерял 7,7 миллиардов долларов, так как стоимость акций Tesla опустилась до минимального значения с октября. В целом в 2022-м она обвалилась на 60,9%. Владелец компании активно избавляется от ее бумаг.