Американский миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в Южно-Африканской Республике, а также нанял для себя около 100 телохранителей на фоне страха похищения.

Об этом сообщает издание The Sun.

Информацию об усилении мер предосторожности предоставил изданию отец бизнесмена.

"Илон решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни", - заявил отец Маска.

По его словам, сейчас за безопасность основателя SpaceX и Tesla отвечают не менее 100 сотрудников службы безопасности.

Сообщается, что Маск стал опасаться за свою жизнь после публикации файлов Twitter, в том числе связанных с американскими властями.

Эррол Маск добавил, что в декабре на фоне опасений со стороны сына дом отца предпринимателя в ЮАР оборудовали высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами.

Напомним, в начале года Илон Маск опубликовал документы о том, как правительство США давило на Twitter и вынуждало блокировать аккаунты.

Кроме того, Илон Маск опубликовал документы и о том, как Twitter блокировал любые упоминания о скандале с сыном президента США Хантером Байденом.